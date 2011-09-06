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Yaşam

Kozan'daki yangın kontrol altında KOZAN (A.A)

06 Eylül 2011 07:15

-Kozan'daki yangın kontrol altında KOZAN (A.A) - 06.09.2011 - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 80 dekar ormanlık alan yandı. Kozan Orman İşletme Müdürü Atilla Özalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Durmuşlu köyü İbişler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Özalp, yangına  Adana, Karaisalı, Osmaniye, Kadirli, Kozan, Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Pos Orman İşletme müdürlüklerine ait 5 erken müdahale aracı, 35 arazöz, 30 teknik eleman, 250 yangın söndürme personeli ve köylüler, Kozan Belediyesi itfaiye ekipleri ve İl Özel İdaresi Bakım evine ait iş makineleriyle zaman kaybedilmeden etkin şekilde müdahale edildiğini kaydetti. Şiddetli rüzgar sebebiyle güçlükle kontrol altına alınan yangının çıktığı alanda soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü ifade eden Özalp, ilk belirlemelere göre yaklaşık 80 dekar alandaki kızılçam ağaç ile vatandaşlara ait bahçelerdeki meyve ağaçlarının zarar gördüğünü, yakındaki boşaltılan köy ve yayla evlerinin de yangında zarar görmüş olabileceğini bildirdi. Özalp, yanan saha miktarına ilişkin kesin bilginin ise soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yapacakları zarar tespit çalışması sonucu verebileceklerini söyledi.

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