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Kozan'da kaza: 2'si ağır, 7 yaralı

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobilin, manavın önünde duran hafif ticari araca çarpması sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı

02 Mayıs 2018 21:18

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Kozan ilçesinde otomobilin, manavın önünde duran hafif ticari araca çarpması sonucu 2\'si ağır, 7 kişi yaralandı.
Kaza, Adana-Kozan Karayolu\'nda meydana geldi. Fetdah Peksoy yönetimindeki 80 AL 085 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki manavın önünde duran Mehmet Usta\'ya ait 01 VBU 25 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, Mehmet Usta ve Fetdah Peksoy ile her iki araçta bulunan Ahmet Usta, Cennet Demirkıran, Elif Peksoy, Baki Peksoy ve Durdane Ekici yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan 2\'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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