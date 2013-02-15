Kozan halkı, Kenan Evren'den sonra 'sivil cumhurbaşkanı' istiyor

Cumhuriyet tarihinde sadece ‘Cumhurbaşkanı’ sıfatıyla Kenan Evren’in ziyaret ettiği Adana ’nın Kozan ilçesi, “Sivil Cumhurbaşkanı Kozan’a” kampanyası başlattı. Kampanyanın nedeni ise Evren’in bu ziyareti sırasında çekilen bir fotoğraf. O fotoğrafta, dönemin belediye başkanı Ersan Arıkan’ın yakasındaki ‘Görevli’ kartı. İşte Kozanlılar da darbeyle gelmiş bir Cumhurbaşkanı’nın bu hatırasından kurtulmak amacıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ilçelerini ziyaret etmelerini istiyor. Kendisi de Kozanlı olan İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili’nin, Kozan Haber gazetesinde öyküsünü yazdığı fotoğraf ile başlayan kampanyaya Kozan Belediyesi başta olmak üzere sivil toplum örgütleri de katılıyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Evren, Kozan Belediye Başkanı Arıkan ile tokalaşıyor. Rütbeli askerler, arkada bir helikopter. Tarihler 26 Aralık 1985’i gösteriyor. Kozan’da haftalardır süren telaşın son günü. Cumhurbaşkanı ilçedeki Ahmet Cevdet Çamur İlkokulu’nun açılış töreni için gelmiş. Okulun yanına Cumhurbaşkanı geliyor diye inşa edilen helikopter pistine inmiş. Belediye Başkanı ve kaymakam karşılama heyeti içinde.

Radikal Gazetesi'nden Ömer Erbil'in haberine göre, kampanya yerel gazete ile başladı Aslında kampanya Bilgili’nin Kozan Haber gazetesinde fotoğrafın hikayesini yazmasıyla başladı. Bilgili, Kozan Yıllığı hazırlarken gördüğü fotoğraftan yola çıkarak, ‘‘Darbe izlerini silmek için sivil cumhurbaşkanımızı Kozan’a davet ediyoruz’’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında şöyle diyor; ‘‘Kozan’ın tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanı şehri ziyarete geliyor. Fotoğraftan anlaşıldığına göre helikopterle Kozan’a gelen darbe lideri Evren, Kozan protokolü tarafından karşılanıyor. Sıraya dizilen protokolde iki yıldızlı bir askerin hemen ardında yer alan dönemin seçilmiş belediye başkanı yer alıyor. Başkanın yakasında kocaman bir görevli kartı takılı. Muhtemelen askerlerin taktığı bir kart bu. Başkan bu vaziyette hazırola geçmiş tekmil veriyor. Bu fotoğraf da tam bir darbeci zihniyet ürünü. Bir şehre geliyorsunuz şehrin koskoca belediye başkanının yakasına kocaman bir görevli kartı takıyorsunuz. Üstelik rütbesi üstteğmen olan bir askerin arkasına koyup tekmil verdirtiyorsunuz.’’ Bilgili fotoğrafın analizini yaptıktan sonra da şu çağrıda bulunuyor: “Kozanlılar açısından darbe döneminden kalan bu izin silinmesi önem taşıyor. Düşünün tarih boyunca cumhurbaşkanı sıfatıyla tek kişi ziyaret ediyor, o da ülkede darbe yapan bir kişi. Bunu ancak halkın seçtiği ve sevdiği bir Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül’ün ziyareti temizleyebilir.”

Gazete bu köşe yazısını manşetten “Cumhurbaşkanımızı Kozan’a davet ediyoruz” başlığı ile duyurup kampanyayı başlattı.

‘Benim için sakınca yok’ Fotoğrafa konu olan dönemin belediye başkanı Arıkan ise kampanyaya bir anlam veremediğini söylüyor. Arıkan’a göre yakasındaki ‘Görevli’ kartının bir sakıncası yok. Arıkan kartı kendi isteği ile taktığını belirterek şöyle konuştu: “Kartı askerler değil Kaymakam Ertuğrul Taylan taktı. Devlet memurluğundan geldiğim için hiç de yadırgamadım. Paşamı da ilçemize biz davet ettik. Milletvekilimiz Şevket Gedik Bey ‘ Ankara ’ya gel de Cumhurbaşkanını ziyarete gidelim sonra da ilçemize davet ederiz’ dedi. Ben de Ankara’ya giderek köşkte kendilerini ziyaret edip ilçemize davet ettim. Allah uzun ömür versin kırmayıp, ilkokulmuz’un açılışı için Paşam geldiler. Okulun yakınına helikopter pisti inşa ettik. Oraya indiler. Kendilerini karşıladık. Okul açıldıktan sonra Karayolları yemekhanesine de bir helikopter pisti yaptırmıştık. Okul açılışından sonra oraya geçtik. Yemekten sonrada gittiler. Şimdi cumhurbaşkanımızın gelmesini elbette isterim. Ama o günkü ziyareti kötülemelerine anlam veremiyorum.”

'Ben olsam o kartı takmazdım'

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan sivil toplum örgütlerince de desteklenen kampanya için şunları söyledi: “O karede yer almak istemezdim. Tarihi fotoğraf halkın iradesinin ortadan kalktığının kanıtıdır. Darbenin akabinde ilçemizi ziyaret ediyor. Seçilmiş bir belediye başkanının yakasında görevli kartı ile protokole alınması çok hoş değil. İhtilalcilere belki o dönemde karşı gelmek zordu ama o kartı ben olsam taktırmazdım. Ya da karşılamaya gitmezdim. Bu fotoğrafın izlerinin silinmesi, demokrasiye, sivil inisiyatife destek olması için sayın Cumhurbaşkanımızı ilçemizde ağırlamak istiyoruz.”