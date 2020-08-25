Kozan'daki yangın 3'üncü günde kontrol altına alındı: 800 ev tahliye edildi, 200 hektardan fazla ormanlık alan kül oldu

Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeyi köyünde 23 Ağustos'ta öğle saatlerinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangını söndürmek için ekiplerin çalışması üçüncü günün sabahında da devam etti. Gece saatlerinde ara verilen, helikopter ve uçaklarla yapılan hava müdahalesi, sabahın ilk ışıklarından itibaren yeniden başladı. Yangının bazı bölgelerde kontrol altına alındığı, bazı yerlerde ise söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şimdiye kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanın kül olduğu, 12 evin yandığı, 800 evin tahliye edildiği yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Pakdemirli, önceki gün çıkan yangın için bugün sabah saatlerinde kameralar karşısına geçti. Şu an itibariyle her şey kontrol altında" iyen Bakan Pakdemirli valiliğin yangının kasıtlı çıkmış olabileceğini değerlendirdiğini ifade etti. Pakdemirli vatandaşları bir kez daha ormanları kullanım konusunda uyardı.

Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor. Rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına, çevredeki belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 155 arazöz ve 750 personelle müdahale edildi.

3 mahalle daha boşaltıldı

Alevlerin tehdit ettiği Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı. Toplam 800 evden tahliye edilen vatandaşların bir kısmı çevredeki akrabalarının yanlarına, bir kısmı da yurtlara yerleştirildi. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Poyraz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı yangında, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi. Havanın kararması üzerine havadan müdahaleye ara verildi.

200 hektar ormanlık alan zarar gördü

Kontrol altına alınamayan yangında 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Adana ve çevre illerden de takviyeye gelen itfaiye ekipleri karadan söndürme çalışmasına devam ediyor. Helikopter ve uçaklar da sabahın ilk ışıklarından itibaren yeniden yangına müdahale etmeye başladı. Yangının bazı bölgelerde kontrol altına alındığı, bazı yerlerde ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgedeki çalışmaları gece boyunca inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Pakdemirli yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor" dedi.

Günün ilk ışıklarıyla helikopterler tekrar havalandı

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, sabah havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahaleye de yeniden başlanacağı bildirildi. Şimdiye kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Yangın aynı anda birkaç noktada başladığı için kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.