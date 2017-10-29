Kozan Belediyespor - Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor: 0-2

Yaşar Korkusuz / KOZAN(Adana), (DHA)
STAT: İsmet Atlı Stadı
HAKEMLER: Onur Bingöl(x) Özgür Akıncı(x) Mesut Hakalmaz(x)
KOZAN BELEDİYESPOR: Zekeriya Topayan(xx), Ömer İnan(xx), Metehan Yatkın(xx), Hakan Doğru(xx), Gökhan Erdoğan(xx), Emrah Kaya(xx), Kerem Onaylı(xx), Semih Oğuz(xx), Rıdvan Türker(xx), Abdulsamet Can(xx). Ziyaeddin Arda Gürel(xx)
BAYBURT GRUH ÖZEL İDARE GENÇLİK ve SPOR: İsmet Yumakoğulları(xx), Ali Koçak(xx), Murat Yılmaz(xx), Mert Özyıldırım(xx), Gökhan Korkmaz(xx), Özkan Toprak(xx), Adem Gökçe(xx), Muhammet Çalhanoğlu(xx), Rahmi Muhammet Akyazı(xx), Hasan Güleryüz(xx), Hüseyin Ali Pala(xx)
SARI KARTLAR: Semih, Metehan, Rıdvan, Kerem, Abdulsamet, Ahmet(Kozan Belediyespor) Hüseyin (BAYBURT)
GOL: Dk. 45 Ali Koçak(Penaltı) Dk. 89 Oğuzhan Türkmen
TFF 3. Lig 1. Grup maçında Kozan Belediyespor, evinde Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor\'a 2 - 0 mağlup oldu.