Kozakçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Eski OHAL ve İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun (75) cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kozakçıoğlu'nun cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'da getirildi.
Buradaki törene, Kozakçıoğlu'nun eşi Sabire Kozakçıoğlu, kızları Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici, Faika Kozakçıoğlu, oğlu Ferhan Kozakçıoğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Mehmet Ağar, Saffet Arıkan Bedük ve yakınları katıldı.
Kozakçıoğlu'nun cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından oğlu Ferhan Kozakçıoğlu tarafından mezara indirildi.
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da mezara toprak attığı görüldü.
Bu arada defin sırasında Kozakçıoğlu'nun kızlarının gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.