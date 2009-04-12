Kozak yaylasında dumansız yangın

Bergama'nın çam fıstığı merkezi Kozak yaylasında kızılçamları çam kese böceği sardı. Bu böceklere karşı onları yiyen yırtıcı başka bir böcek aracılığıyla mücadele başlatıldı.



Ege'nin akciğeri ve Türkiye'nin en önemli organik çam fıstığı üretimihracat merkezi olan İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak yaylasında bulunan kızılçamları, çam kese böceği sardı. Özellikle Bakırçay ve Edremit körfez bölgesindeki kızılçam ormanlarında ağaçların yaprağını kemiren böcekler, yaprakların suyunu çekip iskelete dönüştürdü. Ağaçların üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam kese böceklerinin verdiği zarar yüzünden ormanlar dumansız bir yangından çıkmış gibi oldu. Böceklerle mücadele için harekete geçen ancak zirai ilaç kullanarak doğanın dengesini bozmak istemeyen Bergama Orman İşletmesi biyolojik mücadele kararı aldı. Bu çerçevede orman işletme laboratuvarlarında çam kese böceklerini yiyen Calosoma Sycophanta yırtıcı böceği üretilerek, çam kese böceklerinin bulunduğu bölgelerde toprak altına salınmaya başlandı.



Biyolojik mücadele



Mücadelenin temmuz ve ağustos aylarında daha da artarak süreceğini belirten yetkililer, toplam 20 bin Calosoma Sycophanta yırtıcı böceğin toprak altına bırakılacağını belirttiler. Bölgede yaşayan ve geçimlerini organik çam fıstığı üretimiyle sağlayan köylüler de geçim kaynakları ormanların böceklerin istilasına uğraması ve yeşilin yok olmasının kendilerini üzdüğünü söylediler. Çam kese böceklerinin insanlarda kaşıntıya neden olduğunu belirten köylüler, piknik yapmaya gidenleri dikkatli olmaları konusunda uyardılar.



