T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kozak yaylasında dumansız yangın

Bergama'nın çam fıstığı merkezi Kozak yaylasında kızılçamları çam kese böceği sardı. Böceklerle onları yiyen yırtıcı başka bir böcek ar

12 Nisan 2009 03:00

Bergama'nın çam fıstığı merkezi Kozak yaylasında kızılçamları çam kese böceği sardı. Bu böceklere karşı onları yiyen yırtıcı başka bir böcek aracılığıyla mücadele başlatıldı.

Ege'nin akciğeri ve Türkiye'nin en önemli organik çam fıstığı üretimihracat merkezi olan İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak yaylasında bulunan kızılçamları, çam kese böceği sardı. Özellikle Bakırçay ve Edremit körfez bölgesindeki kızılçam ormanlarında ağaçların yaprağını kemiren böcekler, yaprakların suyunu çekip iskelete dönüştürdü. Ağaçların üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam kese böceklerinin verdiği zarar yüzünden ormanlar dumansız bir yangından çıkmış gibi oldu. Böceklerle mücadele için harekete geçen ancak zirai ilaç kullanarak doğanın dengesini bozmak istemeyen Bergama Orman İşletmesi biyolojik mücadele kararı aldı. Bu çerçevede orman işletme laboratuvarlarında çam kese böceklerini yiyen Calosoma Sycophanta yırtıcı böceği üretilerek, çam kese böceklerinin bulunduğu bölgelerde toprak altına salınmaya başlandı.

Biyolojik mücadele

Mücadelenin temmuz ve ağustos aylarında daha da artarak süreceğini belirten yetkililer, toplam 20 bin Calosoma Sycophanta yırtıcı böceğin toprak altına bırakılacağını belirttiler. Bölgede yaşayan ve geçimlerini organik çam fıstığı üretimiyle sağlayan köylüler de geçim kaynakları ormanların böceklerin istilasına uğraması ve yeşilin yok olmasının kendilerini üzdüğünü söylediler. Çam kese böceklerinin insanlarda kaşıntıya neden olduğunu belirten köylüler, piknik yapmaya gidenleri dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24