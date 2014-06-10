Kozağaçlı: Soma'da 50'ye yakın cenaze kayıt dışı defnedildi

TBMM Araştırma Komisyonu'nun dinleyeceği sivil toplum kuruluşları arasında olan Çağdaş Hukukçular Derneği'nin Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında AFAD'ın göre 301 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığını hatırlatarak, 50'ye yakın cenazenin kayıtdışı defnedildiğini öne sürdü.

Cihan haber ajansında yer alan habere göre Soma’da 50’yeyakın cenaze kayıt dışı olarak defnedildi. Köyleri dolaştıklarını belirten Kozağaçlı, ölen maden işçilerin sayısında algı yönetimi yapıldığını öne sürdü.

Gerçek rakamın er ya da geç ortaya çıkacağını savunan Kozağaçlı, "İlk andan itibaren sayı konusunda algı yönetimi yaparak, bakanın açıklamasıyla halkın bilgi edinme özgürlüğü elinden alınmıştır. Belediye başkanı, kaymakamlık ve bazı kaynaklardan bilgi sızmasaydı daha düşük açıklanacaktı. Bu konuda görüşmeler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Köylere gidiyoruz. 50'ye yakın cenazenin kayıtdışı defnedildiğine inanıyoruz. Görüşmelerimizi sürdürüp ilerleyen günlerde tek bir rakam telaffuz edeceğiz, o da doğru rakam olacak." dedi.