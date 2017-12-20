Koza üreticilerine 30 bin dut fidanı dağıtıldı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nin hayata geçirdiği \'İpek Böcekçiliği Geliştirme Projesi\' kapsamında çiftçilere dut fidanı dağıtıldı.

Geçen Nisan ayında Sarıcakaya ilçesinde üretilen 30 bin dut fidanı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen törenle, koza üreticilerine ücretsiz olarak verildi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Koza Birliği Başkanı Ramazan Işık ile çok sayıda çiftçi katıldı. Yılmaz Büyükerşen fidan dağıtım töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

\"Şehrimizin kaybolan değerlerinden biri olan ve çiftçimizi tekrar ayağa kaldıracağına inandığımız ipek böcekçiliğini tekrar canlandırmak için Nisan ayında başladığımız proje ile binlerce fidanı Sarıcakaya\'da bulunan arazimize diktik. Proje ekibimiz ve kendi personelimizin emekleri ile kısa sürede yol kat ettik. Bugün ise o arazide yetiştirdiğimiz dut fidanlarını üreticilerimize dağıtıyoruz. Belediye olarak görevimiz yalnızca alt yapı çalışması yapmak, asfalt dökmek değil. Bu kapsamda geliştirdiğimiz bu proje ile dar boğazda olduğunu bildiğimiz çiftçimize biraz nefes aldırmak istedik. Küçük ölçekte büyük yatırımlar gerektirmeden yapılan ve bu alanda geçmiş yıllarda Türkiye\'de örnek gösterilen kentimizden başlayarak Türkiye\'nin dört bir yanına bu yetiştirdiğimiz fidanları ulaştıracağız. İnanıyorum ki Eskişehir\'de başlattığımız bu proje, Koza Birliği aracılığı ile tüm Türkiye\'de karşılık bulacak ve çiftçimiz biraz olsa da nefes alacaktır.\"

Koza Birliği Başkanı Ramazan Işık da konuşmasında, \"Kısa sürede bu kadar mesafe kat ederek bugün fidanları üreticilerimiz ile paylaşıyoruz. İnanıyorum ki Eskişehir bu proje ile ipek böcekçiliğinin merkezi haline gelecek ve Eskişehirli üreticiler başta olmak üzere Türkiye\'nin dört bir yanında bu işi unutan üreticilerimiz tekrar ayağa kalkacaktır. Ben projeye inanan ve bizleri destekleyen Yılmaz Büyükerşen\'e teşekkür ediyorum\" dedi.

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