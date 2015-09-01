Koza-İpek Grubu'na operasyon dünya medyasında

Dünyanın önde gelen ajansları ve basın kuruluşları Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince başlattığı Koza-İpek Grubu'na yönelik operasyonu abonelerine son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Ajanslar, baskına uğrayan gruba bağlı yayın organlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştiren yayınlar olmasına dikkat çekti.

Dünya medyasında operasyona ilişkin yer alan haberler şöyle:

REUTERS: Türk polisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştiriler getiren, ABD'de yaşayan Müslüman vaiz Fethullah Gülen'le yakın bağlantıları olan holding ve medya grubunun ofislerine baskın düzenledi.

ASSOCIATED PRESS: Polis, ABD'de yaşayan, hükümeti istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlanan Müslüman vaiz Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen iş ve medya grubunun binalarında arama yapıyor.

AFP: Türk polisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren ve onun ABD'de yaşayan siyasi düşmanı Müslüman vaiz Fethullah Gülen'e yakın medya grubunun Ankara'daki ofislerine büyük bir baskın yaptı.

BLOOMBERG: Türk organize suçlarla mücadele polisi, ABD'de yaşayan vaiz Fethullah Gülen'in liderlik ettiği "terör örgütü"ne destek verdiği suçlamasıyla Koza İpek Holding'in Ankara'daki merkezlerine baskın yaptı.