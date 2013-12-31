Koza Altın'ın Çukuralan işletmesindeki faaliyetleri durduruldu

Dershane ve yolsuzluk operasyonları sırasında hükümete muhalif yayın yapan Bugün TV ve Bugün gazetesini bünyesinde barındıran ve Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Akın İpek'e ait Koza Altın'ın Çukuralan işletmesindeki faaliyetleri "çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi" bulunmaması gerekçesiyle durduruldu. Koza Altın tarafından yapılan açıklamada ise, "Kamu tarafından şirketimizden istenen ve zamanında tarafımızdan verilmeyen hiç bir eksik belge ve döküman bulunmamaktadır" denildi.

Koza Altın'ın 5 altın madeninden biri olan Çukuralan işletmesindeki faaliyetler İzmir İl Özel İdaresi'nce "Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi" bulunmaması gerekçesiyle durduruldu.

Koza Altın tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin Çukuralan işletmesindeki faaliyetler İzmir İl Özel İdaresi'nce "Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi" bulunmaması gerekçesiyle durdurulmuştur. İdareden alınan yazıda da belirtildiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2013 tarih ve 2896 sayılı ve 20.02.2014 tarihine kadar geçerli olan geçici faaliyet belgesi mevcuttur. Çevre izin ve lisans belgesiyle ilgili olarak istenen tüm gerekli belge ve bilgiler zamanında ilgili kurumlara iletilmiştir. Kamu tarafından Şirketimizden istenen ve zamanında tarafımızdan verilmeyen hiç bir eksik belge ve döküman bulunmamaktadır. "