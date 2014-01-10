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Ekonomi

Yargıdan Koza Altın'a iyi haber

Koza Altın şirketinin 31 Aralık'ta durdurulan Çukuralan madenindeki faaliyetleri tekrar başlayacak

10 Ocak 2014 16:07

Dershane ve yolsuzluk operasyonları sırasında hükümete muhalif yayın yapan Bugün TV ve Bugün gazetesini bünyesinde barındıran ve Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Akın İpek'e ait Koza Altın'ın Çukuralan işletmesindeki faaliyetleri "çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi" bulunmaması gerekçesiyle durdurulmasının ardından İzmir 4. İdare mahkemesi, İzmir İl Özel İdaresi tarafından verilen kararı durdurdu. Buna göre, Çukuralan madenindeki faaliyetler tekrar başlayacak.

Koza Altın'ın 5 altın madeninden biri olan Çukuralan madenindeki faaliyetler, İzmir İl Özel İdaresi tarafından "Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi" bulunmaması gerekçesiyle durdurulmuştu.

Ancak bu karar itiraz eden Koza Altın, her türlü belgenin bulunduğunu ve durdurma kararının hukuksuz olduğunu savunmuştu. Yürütmeyi durdurma talebiyle mahkemeye yapılan başvurunun ardından Hürriyet'te yer alan habere göre, İzmir 4. İdare mahkemesi, İzmir İl Özel İdaresi tarafından verilen kararı durdurdu. Verilen bu karar ile Çukuralan madenindeki faaliyetler tekrar başlayacak.

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