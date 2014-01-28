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Ekonomi

Koza Altın, Gümüşhane'deki tesisini kapatıyor

Koza Altın: Sektördeki kısıtlama ve uygulamalar nedeni ile Türkiyede yapılan 300 sondajdan sadece 1 tanesi madene dönüşürken bu oran dünya ortalamalarında 100 de 1'dir

28 Ocak 2014 17:38

Koza Altın’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Gümüşhane'deki Mastra Altın Madeni’nin şubat ayı sonunda kapatılacağı açıklandı. Mastra Altın’ın faaliyetleri geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından durdurulmuştu.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre,Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'den KAP’a yapılan açıklamada maden arama faaliyetleri bütçesinin yüzde 70 azaltılacağı da belirtilerek şöyle denildi:

“Maden sektöründe yaşanan kısıtlamalar ve uygulamalar sebebi ile şirket bütçe ve kar dağıtım planlarımızı korumak ve büyüme performansımızı optimum seviyede tutulabilmek için kararlar alınmıştır.

 

Şubat sonunda kapanıyor

 

Bu kararlar;

*Gümüşhane Mastra tesisimizin faaliyetinin şubat ayı sonunda durdurulması, 

*Kısa vadedeki bütçe performansımızın etkilenmemesi için sektörümüzdeki diğer şirketler gibi arama faaliyetleri bütçemizin %70 oranında azaltılması,

*Orta ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşma planlarımız çerçevesinde, madencilik mevzuatının oturmuş olduğu ülkeler başta olmak üzere yurt dışından gelmiş ve gelecek fırsatları değerlendirmeye hız verilmesi, kararları alınmıştır.

 

300 sondajdan biri madane dönüşyor

 

Burada bilinmesi gereken konu şudur ki; aramalardan başlayarak  tesis kurmaya kadar her aşamada bilgi birikimi olan ve kendi risk sermayesi ile çalışan maden şirketleri her ülke tarafından davet edilmekte ve teşvik edilmektedir.

Sektördeki kısıtlama ve uygulamalar nedeni ile Türkiyede yapılan 300 sondajdan sadece 1 tanesi madene dönüşürken bu oran dünya ortalamalarında 100 de 1’dir. Bugüne kadar gösterdikleri başarı performansı ile kendisini ispatlayan Koza maden ekiplerinin dünya da başarılı olacağına inancımız tamdır. Şüphesiz madenciliği etkileyen en önemli faktör Dünya maden fiyatlarıdır. Kontrolümüz dışında olan bu  etken haricinde, aldığımız bu kararlar ile yakın orta ve uzun vadeli bütçe ve kar dağıtım hedeflerimizde önemli bir değişiklik olmamasını planlıyoruz.”

Koza Altın'ın İzmir Çukuralan'daki tesisinin faaliyetleri de 31 Aralık'ta durdurulmuştu. Şirketin mahkemeye yaptığı başvuru sonrası tesiste yeniden faaliyete geçilmişti.

Koza Altın bünyesindeki tesisler şunlar: Ovacık, Mastra, Çukuralan, Kaymaz, Çoraklıktepe, Kubaşlar ve Himmetdede Altın Madeni

 

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