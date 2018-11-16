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Koyunu 8 metrelik kuyudan itfaiye ekibi kurtardı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 8 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, çiftçiye teslim edildi

16 Kasım 2018 18:09

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, 8 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, çiftçiye teslim edildi. 
Poyrazdamları Mahallesi Dutlukuyu mevkisinde çiftçi Ali Çoğan\'a ait koyun, 8 metre derinliğindeki kurumuş kuyuya düştü. Koyunu tek başına çıkaramayan Çoğan, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, koyunu kuyudan çıkararak, sahibine teslim etti. Çiftçi Çoğan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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