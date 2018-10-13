T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koyunlarını ararken uçuruma düşen çoban öldü

Kamil AKYOL / GÖRDES (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Demirci ilçesinde, yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşen çoban Habip Gülseren (27) yaşamını yitirdi

13 Ekim 2018 15:40

Kamil AKYOL / GÖRDES (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Demirci ilçesinde, yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşen çoban Habip Gülseren (27) yaşamını yitirdi.
Demircili çoban Habip Gülseren, dün sabah koyun otlatmaktan döndükten sonra sürüdeki 3 koyunun eksik olduğunu fark etti. Çoban koyunları aramak için Hırkalı ve Çavullar mahalleleri sınırındaki Oğlançay Deresi mevkiine döndü. Habip Gülseren, koyunlarını ararken yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü. Akşam dönmeyince ailesi, mahalle sakinleriyle birlikte Habip Gülseren\'i aramaya çıktı. Yapılan aramalar sırasında Gülseren\'in cesedi uçurumda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın incelemesi sonrası Habip Gülseren\'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kamil AKYOLGÖRDES Manisa DHA MANİSA DemirciHabip GülserenDemirciliHırkalıOğlançay DeresiAkşamYapılanGülserenAdli Tıp KurumuJandarma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24