Koyunları çalamayınca köpeği öldürdüler!

Adana'da koyun çalmak için bir ahıra giren iki kişi, kendilerini fark etmesiyle havlamaya başlayan köpeği öldürerek kaçtı.

Merkez Çukurova ilçesi Kaşoba köyünde V.S'ye ait ahıra giren kişiler, ahırdaki koyunları çalmak istedi.

Ahırın çevresinde zincirli bulunan çoban köpeği, hırsızlık yapacak kişileri fark etmesiyle havlamaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler, köpeği tabanca ile öldürüp olay yerinden kaçtı.

V.S'nin şikayeti üzerine Çukurova Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki zanlıyı Dörtler köyü civarında yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan zanlılar hakkında yasal işlem yapıldı.