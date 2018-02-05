Köyüne geri dönene 300 koyun hediye!

Köyden kente göçü önlemek için hazırlanan proje kapsamında çiftçi ailelere 300 adet damızlık koyun verilmesi öngörülüyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, “Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol” projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, köyüne geri dönen çiftçi ailelere 300 damızlık koyun, koyunlara bakanlara ise asgari ücret üzerinden maaş verileceğini açıkladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Fakıbaba, şöyle konuştu:

“Her bir aileye 300 tane damızlık koyun vereceğiz. 300 damızlık koyunu alan ayrıca asgari ücret alacak. Sigortasını da yapacağız. Yem, ilaç, veteriner eksiği varsa onu karşılayacağız. Sadece köyde arazi tapusunu ipotek olarak alacağız. 300 koyun 300 yavru verecek. Müthiş bir para. İsterse bu yavruları bize satabilir, borcundan düşülür.”