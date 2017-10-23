Köyüne dönüp mantar üretmeye başladı

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)- ADANA\'da birkaç yıl çalıştıktan sonra Muş merkeze bağlı Gölköy köyüne dönen evli ve 2 çocuk babası 30 yaşındaki Mehmethan Yavaş, \'Genç Çiftçi\' projesi kapmasında 180 metrekarelik kapalı alanda istiridye mantarı üretim tesisi kurdu.

Muş\'tan birkaç yıl önce çalışmak için Adana\'ya göç eden Mehmethan Yavaş, burada bir süre dekorasyon işinde çalıştı. Daha sonra rahatsızlığından dolayı ağır işlerde çalışamayan Yavaş, mantar üretim ve organik tarım kursuna katıldı. Aynı zamanda mantar üretimi yapan bir firmada ücretsiz çalışıp teorik bilgilerini geliştirdi. Köyüne dönen Mehmethan Yavaş, \'Genç Çiftçi\' projesinden faydalanmak için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'ne müracaat etti. Projesinin onaylanmasının ardından kendisine ait arazide 180 metrekare kapalı alan kuran Yavaş, burada istiridye mantarı üretmeye başladı. Haziran ayında çalışmalara başlayan Yavaş, 3 aylık sürede 2 ton mantar elde etti ve ürettiği mantarları il merkezine getirerek kilosunu 15 liraya sattı.

Projesinin Muş\'ta ilk olmasından dolayı onaylandığını belirten Yavaş, \"Adana\'da istiridye mantar ve organik tarım kursuna katıldım. Üç ay kurs gördüm. Aynı zamanda pratiğini de bir yerde ücretsiz çalışarak yaptım. Daha sonra göç ettiğim köyüme dönüp \'Genç Çiftçi\' projesine başvurdum. Şimdi kendi işimin patronu odum. Havuzlarda suyu dezenfekte ettikten sonra, sap, saman ve talaş karışımlarıyla ürünü poşetledik ve kompostolarımızı doldurduk. Daha sonra kuluçkaya bıraktık. 18-20 günlük kuluçka döneminden sonra taslak vermeye başladı. Bir yıl içinde 50-60 bin lira arasında gelir elde etmeyi düşünüyorum\" diye konuştu.



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