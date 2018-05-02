Köyündeki atölyede ürettiği saatleri, Fransa'ya ihraç ediyor

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - RİZE’nin Güneysu ilçesinde, bozulunca tamir ettiği sarkaçlı duvar saatinden esinlenen Emre Mercan (31), kaşığı sallanan çay bardağı ile kemençe figürlü saat üretti. Patent alıp, yaşadığı Adacami köyündeki 20 metrekarelik atölyede seri üretime geçen Mercan, saatleri Fransa\'ya ihraç etmeye başladı.

İlçeye bağlı Adacami köyünde oturan Emre Mercan\'ın girişimi, 3 yıl önce evde bozulan sarkaçlı duvar saatini tamir etmesiyle başladı. Saatin sallanan sarkaç kısmına çay bardağı figürü yapıştıran Mercan\'ın aklına, farklı figürlü saatler oluşturmak geldi. Evde işe koyulan Mercan, kaşığı sallanan çay bardağı ile kemençe figürlü saatler yapmaya başladı. Mercan, saatlerin ilgi görmesi üzerine köyde 20 metrekarelik atölye de açtı. İşi geliştiren, \'çay\' ve \'kemençe\' saati adını verdiği ürünlerin patentini alan Mercan, seri üretime geçti. Günde 3- 5 saat yapımıyla başladığı imalatta, yılda 70 binlik üretime ulaşan Mercan, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere yurt genelinde ürünlerini pazarlamaya başladı. Saatleri ihraç etmeye de başlayan Mercan, ilk toplu siparişi Fransa’dan aldı. Fransız firmasına şişe görünümlü saat yapan Mercan, ilk ihracatını gerçekleştirmiş oldu.

\'GÜNDE BİRKAÇ SAAT İLE BAŞLADIM\'

Eve aldığı ve eşinin de çok beğendiği duvar saatinin bozulması üzerine tamiri için uğraşırken, aklına yeni tasarım fikirleri geldiğini anlatan Emre Mercan, \"Saati tamir ederken, sarkaç kısmına bir çay bardağı figürü ekledim. O da sallanmaya başladı. Bundan esinlenerek, değişik tasarımlar ürettim. Ürünler, çevrede ilgi gördü. Evde, günde birkaç tane saat yapmaya başladım\" dedi.

‘GECE- GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUM’

Saatlerin çok beğenildiğini belirten Mercan, “Ürünler, ülke genelinde sevildi; satın alındı. Taklitlerimiz yapıldı; ama bizim önümüze geçemediler. Her geçen gün ürünlerimizi çoğaltıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde titiz çalışma yaptığımız için dünyanın birçok ülkesinden talep aldık. Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ile başlayan satışlarımız Ankara, İstanbul, İzmir gibi illere ulaştı. Son olarak Fransa’da bir içecek firması, bizden ürün satın almak istedi. Bizi İnternette görmüşler. Onlarla anlaşma yaptık ve hazırladığımız ürünlerimizi ambarlarla Fransa’ya gönderdik. Yurt dışına satış yaparak, ülkemize çok katkı yapmak istiyoruz. Yurt dışı pazarımızın gelişmesi için uğraşıyoruz. Daha çok üretip, daha çok çalışmamız lazım. Ben gece- gündüz uyumadan 3 saat uykuyla çalışıyorum” diye konuştu.

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