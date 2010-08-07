-KÖYÜN YARISI ''ZEYTİN''DEN AĞIR CEZALIK GÖLMARMARA (A.A) - 08.07.2010 - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu köyünde, köy nüfusunun yaklaşık yarısı, köyün çevresinin 1. derece sit alanında olması nedeniyle tarlalarına zeytin fidanı dikerek zeytincilik yapmaya başladıkları için ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Gölmarmara Gölü kıyısındaki 95 haneli, 395 nüfusa sahip Tekelioğlu Köyü, köy arazisinin, Lidya Kral Mezarları olarak bilinen ''Bin Tepeler Bölgesi'' yakınında olması dolayısıyla 30 yıl önce köy çevresinin 1. derece sit kapsamına alınmasının sıkıntısını yaşıyor. Köy arazilerinin sit kapsamında olması nedeniyle tarım yapmakta zorlanan köylüler, su kuyusu açamadıkları için sulu tarım yapamamaktan ve sadece tek yıllık ürün yetiştirmek zorunda kalmaktan şikayetçi. Tekelioğlu Köyü Muhtarı İbrahim Kerse, köylülerin tarlalarının sit alanında olması nedeniyle genel olarak susuz tarım yapmak zorunda olduklarını ve kalitesi nedeniyle hayvan yemi olarak kullanılan buğday, arpa gibi getirisi düşük ürünler yetiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Köy arazilerinin 1. derece sit alanı olmasının, kendilerine büyük ölçüde zarar getirdiğini ileri süren Kerse, bu nedenle köylünün kendi tarlasında su kuyusu açamadığını ve çok daha verimli ve getirisi yüksek ürünler yetiştirebilecekken bu imkandan mağdur olduğunu savundu. -ZEYTİN FİDANI DİKTİLER MAHKEMELİK OLDULAR- Köylünün son dönemde yaşadığı maddi sıkıntıları aşmak için arazilerine zeytin fidanı dikerek zeytinlik kurduğunu, ancak bu sefer de çok yıllık ürün tarımına geçerek koruma kurallarına muhalefet ettiği için ağır cezalık olduğunu anlatan Kerse, şunları kaydetti: ''Köyümüzün yüzde 50'si tarlalarına zeytin ektiği için sit alanına muhalefetten davalık durumda. Köy nüfusunun yarısı ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Bir de böyle bir sorunumuz var. Sit kapsamının kaldırılması konusunda vatandaşlarımızın büyük isteği var. En azından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek bir görevli gözetiminde tarlamıza sondaj açmak istiyoruz. Köyümüzün 10 bin dönüm arazisi var. Arazilerin çoğunda sulu tarım yapılabileceği halde susuz tarım yapılıyor. Bu alanlar sulu tarıma kazandırılırsa ülke ekonomisine köyümüz güzel bir katkı sağlayabilir''