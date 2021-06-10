Köyün tuvaleti Hazine’ye devredildi, muhtar Karaşahin, “Köyün tek tuvaletini sattılar!” diye tepki gösterdi

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde geçmişi 400 yıl öncesine dayanan Tutluca köyünde hazineye devrolan tuvalet Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 18 bin 200 liraya satıldı. Muhtar Hüdai Karaşahin, “Köyün tek tuvaletini sattılar. Dışarıdan gelenler kullanıyordu. Satmayın diye yalvardık ama dinletemedik” diye konuştu.

2012 yılında büyükşehir olan Denizli'de mevcut köyler mahalleye dönüşünce köy tüzel kişilikleri de ortadan kalktı. Bozkurt ilçesine bağlı Tutluca köyünde, köy tüzel kişiliğine ait varlıkların bir kısmı belediyelere bir kısmı da hazineye devroldu. Hazineye devrolan köy tuvaleti geçen hafta Milli Emlak Müdürlüğü tarafından açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı. 18 bin 200 liralık teklif veren bir kişi taşınmazı satın aldı. Tuvaleti satın alan köylü yıkma kararı verdi, köy karıştı.

"Dışarıdan gelenler kullanıyordu"

Geçmişi 400 yıl öncesine dayanan 192 hane ve 680 nüfusa sahip Tutluca'daki tek tuvaletin satılması başta muhtar Hüdai Karaşahin olmak üzere tüm köyün tepkisini çekti. Köy kahvesinin yanı başında bulunan, buradaki vatandaşların yanı sıra dışarıdan gelenlerin de sık sık kullandığı tuvaleti kurtarmak için mücadele eden Karaşahin'in girişimleri sonuç vermedi.

Özellikle seçim dönemlerinde sandığın köy kahvesine kurulduğunu, tuvaletin hem ziyaretlerde hem de seçim günü çok işe yaradığını söyleyen Karaşahin, “Partiler buraya gelip toplantı yapıyor. Onlarca insan oluyor. O dönemlerde tuvalete daha çok ihtiyaç oluyor” diye konuştu.

"Köy olarak karşı çıkmıştık"

Büyükşehir yasası ile birlikte köy tüzel kişiliklerinin yok olmasına o dönem karşı çıktığını bu nedenle özellikle sosyal medyada linçe maruz kaldığını söyleyen Karaşahin, “Bunlar büyükşehir yasasının getirileri. O zaman karşı çıkmıştım. Biz köy kalmak istedik mahalle yaptılar. Malları büyükşehir, ilçe belediyesi ve hazine paylaştı. Hazine de köyün tuvaletini sattı. Askıya çıktı. Gittim haber verdim. Burası köy tuvaleti satılır mı dedim. Ankara'dan emir böyle geldi dediler. Mantıklı olmadığını söyledim. Pazartesi günü yıkılacak. Köylüler burayı ortak kullanıyordu. Aynı yerde köy kahvesi var. Onun da tuvaleti gibiydi. Şimdi bir misafir gelse tuvalete nereye gidecek?” ifadelerini kullandı.