Köyün onayıyla 3 ilde 5 kişiye can oldu

Balıkesir’e bağlı Akçaköy’de, tek katlı evin dış kapısının üstündeki betondan düşen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen Süleyman Özinan’ın (33) bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Dursunbey’in Güğü ve Çanakçı köylerinde vekil öğretmenlik yapan oğlunu genç yaşta kaybeden ve yaşamını Akçaköy’de çiftçilikle sürdüren İbrahim Özinan, oğlunun organlarının başkalarına hayat verecek olmasının, üzüntüsünü bir nebze de olsa azalttığını belirtti. Baba Özinan şunları söyledi: “Doktorlar oğlumun organlarını bağışlayıp bağışlamayacağımı sordu. Ben organ bağışı nedir bilmem. ‘Akrabalarıma ve köylülerimize sorayım’ dedim. Onlar onay verince, Süleymanımın tip 1 şeker hastası olduğunu söyledim ve organlarını alabilirsiniz dedim.”

3 ilde 5 kişiye hayat verdi

Marmara Üniversitesi mezunu Süleyman Özinan’ın kalbi Hacettepe Üniversitesi’nden gelen ekip tarafından dün 03.30’da alınarak Ankara’ya götürüldü. Özinan’ın böbrekleri Bursa’da iki kişiye hayat verecek. Karaciğeri ikiye ayrılarak, İstanbul’da iki hastaya nakledilecek.