Köyün kaderi 105 basamaklı bir merdivenle değişti

Çin'in Sichuan bölgesindeki dağlık alanda yer alan Atuleer köyünün kaderi 105 basamaklı bir merdivenle değişti.

Her gün tehlikeli patikalardan 800 metrelik yamacı aşıp işe ve okula gitmek zorunda kalan köylüler için yolun en riskli bölümüne çelik merdiven yapıldı.

Köylüler, Kasım'da merdiven inşa edilmesiyle yolun daha güvenli hale geldiğini, köyün bölgedeki diğer köylerle bağının kurulduğunu söyledi.

İsmini vermeyen bir köylü, "Eskiden çok tehlikeliydi ama şimdi yaşlısı genci herkes merdivenlerle yolu tırmanabiliyor. Fakirlikten de kurtuluyoruz" dedi.

Yerel yetkililer de bölgedeki en güzel manzaraya sahip olan köy ve civarında özellikle turizm gelirlerinin artmadı yönündeki beklentilerini dile getirdi.

Başka bir köylü de "Bu yıl ki hedefim domuz, koyun ve tavuk sahibi olmak. Ayrıca portakal da yetiştirmek istiyorum. Turistlere satarım. Turistler geldikten sonra yılda 20 bin yuan kazanabileceğimi düşünüyorum" dedi.