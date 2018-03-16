Köyün elektrikleri kesilince hastalar zor durumda kaldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, köylülerin elektrik sayaçlarının evlerin dışına çıkarılmasını istememesi nedeniyle yaşanan gerginlik ve ardından 4 köy ve 2 mezranın elektriklerinin kesilmesi, bazı hastaları zor durumda bıraktı. Köprücük köyünde yaşayan astım hastası Mehmet Salih Demir (61) ile KOAH hastası Güli Çelik (72), tedavi için kullandıkları makineleri elektrik kesintisi nedeniyle çalıştıramadıklarını söyledi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, 3 gün önce Ünlüce köyüne gelerek sayaç denetiminde bulundu. Büyükçiftlik beldesine bağlı Ünlüce köyüne gelen VEDAŞ ekipleri, evlerde bulunan sayaçları, köydeki elektrik direklerine asmak istedi. Köylülerin buna karşı çıkması üzerine de taraflar arasında gerginlik çıktı. Köylüler, ekiplerin beldeden gitmesini istedi. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın müdahalesi üzerine olay sona ererken, VEDAŞ ekipleri ise sayaç probleminin devam ettiği Kadıköyü, Adaklı, Ünlüce ve Köprücük köyleri ile 2 mezranın elektriklerini kesti.

Köy ve mezralarda elektriklerin 3 gündür kesik olması nedeniyle bazı hastalar zor durumda kaldı. Yüksekova\'ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde yaşayan astım hastası Mehmet Salih Demir ile KOAH hastası Güli Çelik, büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Astım hastası Demir, 3 yıldır hasta olduğunu ve elektrikle çalışan makine kullandığını belirterek, \"İlaçlarımı devlet veriyor. Ancak sık sık buhar makinesine ihtiyaç duyuyorum. Elektrik olmadığı için de kullanamıyorum. Kısa zamanda elektrikler verilmezse ölürüm. Köyün bu sorununun da çözülmesini istiyoruz. 100 hanenin bulunduğu köyde bazı ailelerin yiyecek ekmeği yok\" dedi. KOAH hastası Çelik de nefes almasının makinelere bağlı olduğunu, bu nedenle köyün elektiriğinin bir an önce verilmesini istediklerini söyledi.



FOTOĞRAFLI