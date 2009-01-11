Koyun derisi botlar ayak şeklini bozuyor

Moda olan, koyun derisinden yapılan 'Ugg' botları için uyarı: Bilek ağrısına yol açıp ayak şeklini bozabilir...



Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de son dönemde genci yaşlısı pek çok insanın, ama özellikle de kadınların büyük rağbet gösterdiği koyun derisinden yapılma botlar için uzmanlardan çarpıcı uyarı: Ayak sağlığınızı kaybedebilirsiniz!.. Küçük yaştaki çocuklardan Hollywood yıldızlarına kadar bir anda çok sayıda kişi arasında moda haline gelen ve Ugg adı verilen yumuşak botlar için yapılan "Ergonomik değil" uyarısı hayli yankı buldu.



Mantar riski de var



Uzmanlar, yumuşak koyun derisinden yapılan bu botların bilek ağrısına yol açtığı, enfeksiyon oluşumlarını tetiklediği ve yumuşak yapısından dolayı ayak şekline zarar verdiğini belirtti. Ayak hastalıkları uzmanlarından Linda Hawkins, "Topukları olmayan koyun derisi botlarla uzun süre yürümek bilek ağrılarına yol açabilir" derken, eczacı Hasan Ukra da İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açaklamada, bu ayakkabıları uzun süre giymenin ayaklarda mantar riskini artırabilceği uyarısında bulundu.