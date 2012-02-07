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Yaşam

Koyun bir batında 6 yavru dünyaya getirdi ÇANAKKALE (A.A)

07 Şubat 2012 13:22

-Koyun bir batında 6 yavru dünyaya getirdi ÇANAKKALE (A.A) - 07.02.2012 - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir çiftinin koyunu bir batında 6 yavru dünyaya getirdi. Biga'nın Örtülüce köyünde çiftlikle uğraşan Ali Doğan'ın özenle beslediği 3 yaşındaki sakız kırması koyunun 6 yavru dünyaya getirmesi, sahibini mutlu etti. Veteriner hekim Sedat Köksal, koyunun 2 saat içinde sağlıklı bir doğumla 6 yavruyu dünyaya getirdiğini söyledi. Köksal, koyunun geçen yıl hekim kontrolünde olmadığından beşiz doğum yaptığını, ancak yavruların hepsinin telef olduğunu belirterek, ''Bu nedenle sahibi daha özenli bakarak koyunun doğum anında bizi çağırdı. Normal yollarla gebe kalan koyun şu anda üç yavrusunu kendi besleyebiliyor. Diğer üçüne sahibi inek sütüyle bakıyor'' dedi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Savaş ise sakız ırkı koyunların kuzu veriminin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Bir batında ortalama 3 kuzu doğurabiliyorlar. Dolayısıyla 6 tane yavrulayanlar da olabilir. Bunun bir olumsuz yanı var. O da kuzu sayısı artıkça doğum ağırlıkları düşüyor ve yavruların ölüm oranı artabiliyor. Sakız ırkı, verim için diğer ırklarla melezlemelerde kullanılabilecek öz, bize ait bir ırk. Bu yönden değerlendirilmesi gerekiyor.''

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