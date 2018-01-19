Koyulhisar'da otobüs devrildi: 16 yaralı

Bülent TATLI/KOYULHİSAR (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yolun sağına devrildi, 16 kişi hafif yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde D-100 karayolu üzerinde Koyulhisar ilçesi, Yemişli mevkisinde meydana geldi. İstanbul\'dan Ağrı\'daki bir yakınlarının cenazesi için yola çıkan kişileri taşıyan Özdemir İsmiçoğlu (49) yönetimindeki 34 UU 4782 plakalı otobüs kar yağışı ve yoldaki buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına yan yattı. Kazada sürücü İsmiçoğlu ile birlikte, otobüsteki yolculardan Sefer, Kerem, Ümmügülsüm, Ayşe, Adile, Mehmet Hanife, Murat, Kıymet, Gülten ve Musa Demir ile Tahsin Engiz, Hediye Yiğit, Bediha Engiz, Sadık Aydoğmuş ve Allahverdi Yiğit yaralandı. Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların durumlarının hafif olduğu, bir kısmının ayakta tedavi edildikleri öğrenildi. Durumu diğerlerine göre biraz daha ciddi olan Sadık Aydoğmuş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas\'a sevk edildi.

FOTOĞRAFLI