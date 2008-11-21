Köyü, Özdemir'i bekliyor

Cem Özdemir’in Alman Yeşiller Partisi eşbaşkanı seçilmesi, babasının köyü Kaledere’de de sevinçle karşılandı. Hemşerileri onun ziyaretini bekliyor



Almanya’daki Yeşiller Partisi’nin eşbaşkanlığına seçilen Cem Özdemir, Tokat Pazar’a bağlı Kaledere köyündeki hemşerileri ve akrabalarının gururu oldu. Babası Abdül Özdemir’in doğup büyüdüğü, kendisinin de zaman zaman ziyaret etitği Kaledere’nin sakinleri, Cem Özdemir’in daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını belirtti.

Kaledereliler “Tokatlı Obama” dedikleri Özdemir’i en kısa zamanda yeniden aralarında görmek ve zaferini kutlamak istediklerini de söyledi.



Çerkez bir aileden



Kafkas göçmeni Çerkez bir ailenin çocuğu olan Özdemir’in babasının, 1960’larda işçi olarak Almanya’ya gittiğini anlatan köylülerden Emir Hekim (75) “Almanya’nın işçiye ihtiyacı olduğu dönemde, Abdül Özdemir’in de maddi durumu zayıftı. İşçi olarak Almanya’ya gitti. Orada İzmirli bir ailenin kızıyla evlendi” dedi.

Özdemir’in başarısını televizyonlardan izlediklerini söyleyen Nazmiye Seyhan da şunları söyledi:

“Cem en son 4 yıl önce köye geldi. Vazifesi nedeniyle sürekli gelemiyor ama köyden ve bizlerden hiç kopmadı. Eşbaşkan olması bizi çok mutlu etti. Allah iki devlete de hayırlı etsin. Çocukluğunda da akıllıydı, amaçları vardı. Tele-vizyondan haberleri dinliyordum, Yeşiller Partisi’nde Cem Özdemir kazandı denildiğinde sevincimden bayılacaktım.”

Tokat’a 40 kilometre uzaklıktaki köyün halkının ağırlıklı kesimini Çerkez kökenliler oluşturuyor. Yoksulluk nedeniyle çok sayıda göç veren köyde halen 40 hane ve 300 nüfus bulunuyor.



