Koyu kırmızı hafızayı koruyor

Akşam yemeğinde ne yediğinizi hatırlamıyorsanız, karanlık şeyler yakın geleceğinizde sizi bekliyor olabilir... Siyah kuş üzümü ve boysenberry (Böğürtlen ile ahududunun birleşmesinden doğan bir meyve) ise ilk 'American Idol'ün kim olduğunu ve bu sabah vitaminlerinizi alıp almadığınızı hatırlamanıza yardımcı olur. Bu besinlerden elde edilen takviyelerin her ikisi de Alzheimer'ın (Tabii kanser ve yaşlanmanın da...) gelişmesine yardımcı olan oxdative stres ve DNA'nın hasar görmesiyle savaşır. Ayrıca, vücudunuzun zaten sahip olduğu ve yiyeceklerden aldığınız antioksidanların sizin için yararlı olup olmayacağını belirleyen üç antioksidanı da artırır...Siyah kuş üzümleri küçük, sulu, koyu mor renkte meyvelerdir. C vitamini açısından zengindirler ve keskin ama tatlı bir lezzetleri vardır. Boysenberry ise genetik olarak siyah kuş üzümlerine çok benzer. Her ikisini de özel kılan, hastalıklara karşı savaşan güçlü 'anthocyanin' antioksidanları açısından zengin olmalarıdır. Anthocyanin açısından zengin olan meyveler genellikle koyu kırmızı ya da mor renkte olurlar. Aslında en önemlileri; Kuzey Amerika'ya ait bir meyve ağacının meyvesi olan 'chokeberry' ve 'elderberry' (mürver ağacı) meyvesidir. Bu meyvelerle hiç karşılaşmadığınıza eminiz çünkü her ikisi de çiğ olarak yenemez. Ama 'süper yiyecek' statülerine sahip olan bu meyvelerin isimlerine, hazır meyve sularının reklamlarında veya meyve suyu, reçel, ekmek gibi 'sağlıklı besinler' diye satılan ürünlerde rastlayabilirsiniz. Alzheimer riskini azaltmak için 'anthocyanin'ler üzerine yapılan çalışmalar henüz başlangıç aşamasında.Ama hiç şüphe yok ki; koyu kırmızı ve mor meyveler, (Özellikle de bu yazıda belirttiklerimiz) bu hastalığa yakalanma riskini azaltmak isteyenler için akıllı seçimler olacaktır. Koyu rengin iyi olduğunu unutmayın... Bu çilek ve frambuaz gibi meyveler için geçerlidir. Eğer bu 'koyu kırmızı ve mor' meyvelerden henüz yeterince almadıysanız, size BİZ hatırlatalım: İlk 'American Idol' Kelly Clarkson'dı!