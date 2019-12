Köyü çığ yutacaktı

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi'nin Yeşiltaş Köyü'ne, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında çığ düştü. Köyü ikiye bölen çığ, okula duvarının yanında durdu.



Çığın sabaha karşı düşmesi muhtemel bir faciayı önledi. Çığ, köy çeşmesini, hayvanlara ait ot yığınlarını da altına aldı. Dehşete kapılan köylüler, çocuklarını bugün okula göndermedi.



Yüksekova İlçesi'ne 45 kilometre uzaklıktaki, 80 haneli, 750 nüfuslu Yeşiltaş Köyü sakinleri facianın eşğinden döndü. Reşko Tepesi, Balkıs, Carte ve Sorki dağların arasındaki vadide kalan köye, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında çığ düştü. Havaların ısınmasıyla birlikte dağlardan, teperden kopan kar kütleleri, büyük gürültüyle geldi. Büyük bir şans eseri, vadi içinde bulunan iki ayrı küme şeklinde bulunan evlerin arasından geçen çığ, 105 öğrencisi olan Yeşiltaş Köyü İlköğretim Okulu'nun duvarının yayına kadar gelerek durdu.



Gece korku içerisinde uyanan köylüler, deprem olduğunu zannettiklerini, dışarı çıktıklarında gördükle manzara karşısında dehşete kapıldıklarını anlattı. Gündüz olması durumunda okula giden öğrencilerin, köyde dolaşan insanların, çığ altında kalacağını anlatan köylüler, daha öncede benzer durumlar yaşadıklarını ancak ilk defa çığın, köyün içine kadar geldiğini söyledi.



Şans eseri kurtuldular



Çığın biraz daha ilerlemesi durumunda köyü tamamen yutacak kadar ürkütücü görünen çığ, evlere ve insanlara şans eresi zarar vermedi. Ancak köyün su deposu, meyve ağaçları ve hayvanların kışlık ot yiyeceği kar kütleleri altında kaldı. Yaşadıkları korku gecesini anlatan 63 yaşındaki Kemal Çoruh, gündüz saatlerinde olması durumunda onlarca kişinin ölebileceğini belirterek şöyle konuştu:



``Çığın gece düşmesi nedeniyle can kaybı olmadı. Ancak köylüler her an gelecek bir çığ altında kalma tehlikesi yaşıyorlar. Tek geçim kaynağımız hayvancılık, çığın inmesi hayvan yemlerini silip, süpürdü. Şimdi kara kara düşünüyoruz. Köyümüzün arka tarafında bulunan vadilere her zaman çığ düşüyordu. Ancak bu defa köyümüzün içine kadar geldi. Son 20 yıldır bu kadar çok kar yağmamıştı. Her gün çığ gelecek korkusu da yaşıyorduk. Tek şanımız, gece gelmesi ve evlerin bulunmadığı vadiden geçmesidir. Gündüz gelseydi okulda bulunan çoğu örgencimiz çığın altında kalacaktı.''



‘Afet kapsamına alının’



Köylüler, yetkililerden afet kapsamına alınmak istediklerini söyledi. Geçmiş yılarda ailesinden 4 kişinin çığ altında hayatını kaybettiğini anlatan Zehra Çoruh ise devletten yardım istediklerini söyledi. Öğrenciler büyük korku içerisinde olduklarını ve okula gitmediklerini belirtirken, bir çok köylü çığın geçim kaynakları olan meyve ağaçlarına da zarar verdiğini belirterek yardım beklediklerini söyledi.