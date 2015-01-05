Köylünün omzunda hasar tespiti yapan MHP'li daire başkanı görevden alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Çamönü Mahallesi'nde yoğun kar yağışından zarar gören seralarda hasar tespiti yapmak için görevlendirilen, ayakları ıslanmasın diye çiftçiler tarafından kucaklanarak taşınan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nedim Zurnacı’yı görevden aldı. Zurnacı hakkında idari soruşturma da başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaptığı açıklamada 30 Aralık 2014 tarihi itibariyle bölgede başgösteren yoğun kar yağışı sebebiyle Çamönü Mahallesi'nde zarar gören seraların incelenmesi ve hasar tespiti yapılması için Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Zurnacı ve bir heyeti, 31 Aralık 2014 tarihinde görevlendirdiklerini belirtti. Ergün, “Yapılan çalışma esnasında hizmet anlayışımız, vatandaşa yaklaşımımız ve değerlerimiz açısından asla tasvip etmeyeceğimiz şekilde Daire Başkanımız Nedim Zurnacı’nın çiftçilerimiz tarafından taşınmasına ilişkin olarak görüntüleri basına da yansıyan olay meydana gelmiştir. Meydana geldiği andan itibaren takibimizde olan olaya istinaden, olaydan sonraki ilk mesai günü olması hasebiyle bugün itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125 ve devam eden maddeleri gereğince Zurnacı hakkında idari soruşturma başlatılmış ve ilgili daire başkanımız görevinden alınmıştır.” dedi.



Başkan Ergün, açıklamasına şöyle devam etti: “Özellikle bilinmesi gerekir ki devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi ‘milletin efendisi’ olan köylümüz, sırtımızda taşımamız gereken değeri haizdir. Bu gerçeklikten yola çıkarak bilinmesini isteriz ki ne belediye başkanı olarak şahsımızın ne de çalışanlarımızın bunun aksine bir davranış içerisinde olması mümkün değildir ve bunun aksine olabilecek hareketleri de hoş görmemiz söz konusu olmayacaktır. Kaldı ki bizlerin halkla iç içe olduğumuzu gösteren birçok olay, kamuoyunun malumudur.” Kendileri dahil bütün kamu görevlilerinin çalışmalarında, hal, hareket ve davranışlarında kurumlarının vizyonları ve prestijleri, kamuoyu güvenilirlikleri için azami itina ve dikkati göstermek mecburiyetinde olduklarının altını çizen Ergün, “Buna rağmen bir çalışanımızın bireysel olarak yaptığı bir hatanın belediyemize ve mensubu bulunduğum siyasi kimliğe mal edilmeye çalışılması, hele bundan yola çıkarak siyasi eleştirilere varacak kadar spekülasyonlar yapılması, anlayışımız gereği çok yanlış addedilmiştir. Toplumun bütün kesimleri ve hangi siyasi düşünceden olursak olalım, vatandaşımıza karşı yapılacak en ufak bir saygısızlığı görmezlikten gelmemek durumunda olduğumuzu, üzerine ciddiyetle gitmemiz gerektiğini, bu durumu aynı zamanda devlete karşı işlenen her fiilde de göstermemiz gerektiğini, topyekûn bir şekilde tüm yolsuzluklarla da mücadele etmemiz gerektiğini ve bunlara da hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etmek durumundayız. Bu vesileyle tekrar bilinmesini isteriz ki kamu hizmeti görürken ve belediye hizmetlerini yürütürken çalışanlarımız tarafından yapılacak en ufak yanlış dahi gözardı edilmeyecek, gereken her türlü önlem alınacak ve müeyyideler uygulanacaktır.” dedi.