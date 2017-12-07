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Yaşam

Köylülerin 'Viagra' isyanı

Tesislerden yıllardır 'aşk dumanlarının' yayıldığından şikâyetçi olan köylüler, bu kokunun erkekleri de zor durumda bıraktığını söylüyor

07 Aralık 2017 23:26

Dünyada en çok bilinen ilaçlar arasında yer alan viagra İrlanda'nın Ringaskiddy köyünde üretiliyor. Çevre köylerde yaşayanlar, ilacın üretildiği tesislerden yayılan koku nedeniyle erkeklerin sürekli bir dikkat ve cinsel haz hali yaşadıklarından şikâyetçi.

Euronews’un haberine göre, Viagra, ilaç firması Pfizer tarafından yaklaşık 20 yıldır aynı köyde üretiliyor.

Tesislerden yıllardır 'aşk dumanlarının' yayıldığından şikâyetçi olan köylüler, bu kokunun erkekleri de zor durumda bıraktığını söylüyor.

Köyde yaşayan Barmaid Debbie adlı kişi Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada "Bir çekimlik koku ile farklı bir havaya girmeniz yetiyor. Bu 'aşk kokularını' yıllardır bedavaya çekiyoruz. Ama 'sertleşme' sorunu yaşayan erkekler şanslı." diyor.

İlaç firması Pfizer ise yazılı açıklamasında havadaki kokunun zararsız olduğunu, vatandaşları zor durumda bırakacak bir etkisinin olmadığını savundu. Şirket ayrıca, tüm üretim işlemlerinin denetimlerden geçtiğini belirtti.

 

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