Köylülerin sahiplendiği 7 yavru köpeği zehirleyip öldürdüler!

Rize'nin merkez Kömürcüler köyünde oturanlar, başıboş 7 yavru köpeğe sahip çıktı, ortaklaşa bakımlarını üstlendi. Kimi ineğinden sağdığı sütü getirdi, kimi okuldaki artık yemeklerle yavru köpekleri besledi. 3 aydır bakımını yaptıkları köpekler, dün akşam zehirlendi.

Vatandaşlar şikayetçi oldu

Doğan Haber Ajansı'ndan Muhammet Kaçar'ın haberine göre, (DHA) Köpekleri beslemeye giden Emrah Kişmir, yavruları bir kayanın altına sığınmış halde ölü olarak buldu. İhbar üzerine köye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü belirledi. Köpeklerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce verilen zehirli gıdaları yiyerek öldükleri sanılıyor. Vatandaşlar durumu Jandarma’ya bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Kim ne istedi bu yavrulardan!"

3 aydır yavru köpeklerin bakımını yaptıklarını anlatan Emrah Kişmir, "Her şeyleri ile ilgileniyorduk. Tüm köy onlar için adeta seferber olmuştu. İlaçlarını aldırıyor, özenle besliyorduk. Dün yanlarına gidince ölü olduklarını gördüm. Zehirlenerek öldükleri belirlendi. Kim ne istedi bu yavrulardan?" dedi. İsmail Avcılar da, "Kimseye bir zararları yoktu. Çok üzgünüz" diye konuştu.







