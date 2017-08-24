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Köylülerin istemeği kum ocağının ÇED toplantısı ertelendi

Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde vatandaşların karşı çıktığı kum ocağına kapasite artışı için yapılması planlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, toplantının yapılacağı yerin tadilatta olması nedeniyle iptal

24 Ağustos 2017 18:09

Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde vatandaşların karşı çıktığı kum ocağına kapasite artışı için yapılması planlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, toplantının yapılacağı yerin tadilatta olması nedeniyle iptal edildi.
Çorlu İlçesi\'nde, Önerler ve Seymen Mahallelerinin Esetçe piknik alanı bölgesinde bulunan özel bir şirketin kum ocağı kapasitesinin artışı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne başvuruldu. Müdürlüğün, \'ÇED gereklidir\' kararı üzerinde bugün Seymen Mahallesi sınırları içinde bulunan bir at çiftliğinde toplantının yapılması kararlaştırıldı. Bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarları ile kum ocağına karşı çıkan vatandaşlar geldi. Vatandaşlar toplantının yapılacağı at çiftliğinin girişinde, \'Tadilat nedeniyle kapalıyız\' yazısı ile karşılaştı. Bu sırada gelen kum ocağı firması yetkilisi de kalabalığı görünce bölgeden ayrıldı.
Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler ile Önerler Mahallesi Muhtarı Kemal Erduran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüşüp, kum ocağının kapasite artışının bölgeye zarar vereceğini ve karşı olduklarını anlattı. Önerler Mahallesi Muhtarı Kemal Erduran, \"ÇED raporu almak isteyen firma bunu köy kahvesinde yapması gerekiyor. Ancak onlar bu at çiftliğini seçmişler. Bizler bunu protesto etmek için muhtar arkadaşlar ile birlikte geldik. Bu mera aslında Seymen Mahallesi\'nde kalıyor. Bizim mahallemizde bu ÇED raporunu geçirmek için yapmak istediler. Ancak yapamadılar. Bunun belgeleri bize geldi. Bizde bunu itiraz ettik\" dedi.
Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler, faaliyet alanı bitmiş kum ocağı firmasının kapasite artırımı yapmak istediğini belirterek, ÇED toplantısı düzenlemek istediğini söyledi. Dinler, \"İlk önce toplantı bizim Seymen\'de yapılacaktı. Ani bir kararla  at çiftliğine alınmış  toplantı ve Önerler Köyü\'ne tebliğ edilmiş. Burada ruhsatın bir bölümü de Önerler Köyü\'nde kaldığı için bunu kullanarak oldu bittiye getirmek amacıyla buraya almışlar toplantıyı. Biz bu kum ocağını istemiyoruz. Buraya 2 binden fazla kamyon girip çıkmaktadır. Burası hem insanların gelip pikniği yaptığı bir Esetçe piknik alanıdır. Kum ocağı olduğu zaman bu kamyonlar bu yolu kullanacaklardır. Bu kum ocağının aynı zamanda bölgedeki su kaynaklarına da zarar verecektir\" diye konuştu.
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, ÇED toplantısının yapılacağı at çiftliğinin tadilatta olması nedeniyle toplantının ertelenmesini karar verdi.

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