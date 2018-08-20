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Köylüleri korkutan hayvan ölüsü 'sansar' çıktı

Adem GÜNGÖR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde bulunan ve hangi tür olduğu belirlenemeyen hayvan ölüsü köylüleri korkuttu

20 Ağustos 2018 15:02

Adem GÜNGÖR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde bulunan ve hangi tür olduğu belirlenemeyen hayvan ölüsü köylüleri korkuttu. Uzmanların incelediği hayvan ölüsünün sansar olduğu belirlendi.
Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde Ahmet Yaralı, Koşnahal mevkiinde bir hayvan ölüsü buldu. Köylüleri korkutan ve hangi hayvana ait olduğu belirlenemeyen hayvan ölüsü için haber verilmesi üzerine Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayvanları Bölümü uzmanları devreye girdi. Ekibin yaptığı incelemede, hayvan ölüsünün sansar olduğu belirlendi.

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