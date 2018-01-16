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Köylülerden ürünleri için 'kar duası'

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - DOĞU Anadolu Bölgesi'nde, son 40 yılın en kurak kışı yaşanırken, Muş'un merkeze bağlı Çatbaşı köyü sakinleri, cami imamıyla birlikte 'kar duası' yaptı

16 Ocak 2018 12:41

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde, son 40 yılın en kurak kışı yaşanırken, Muş\'un merkeze bağlı Çatbaşı köyü sakinleri, cami imamıyla birlikte \'kar duası\' yaptı. Köylüler, kuraklık nedeniyle buğday ve arpa ürünlerinin başak verdiğini, kar yağmaması halinde havanın don yapmasıyla ürünlerin çürüme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Çatbaşı köyü sakinleri, camide, ikindi namazını kıldıktan sonra köy mezarlığına gidip, imam Ayhan Aymelek\'in yaptığı \'kar ve yağmur duası\'na ellerini açarak, eşlik etti. Köy imamı Aymelek, \"Meteoroloji verilerine göre, son 40 yılın en kurak mevsimi yaşanıyor. Geçen yıl, bu zaman Muş\'ta, 1,5 metre kar bulunurken, bu yıl kardan eser yok. Havaların sıcak gitmesi, köylüleri endişelendiriyor; çünkü geçim kaynağı olan tarıma bağlı buğday, arpa, şeker pancarı ağırlıklı ürünler yetişmez ve mahvolurlar. Kuraklık yaşanırsa verim olmayacağı endişesi ile köylülerle birlikte mezarlığa gelerek, toprağın istediği kadar yağış vermesi için Allah\'a dua ettik\" diye konuştu.
Yağacak karın, üzerini örtmesiyle ürünlerin zarar görmeyeceğini belirten köylüler, kar veya yağmur yağması için dua ettiklerini söyledi.

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