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Yaşam

Köylülerden TBMM önünde protesto

Uzun bir süredir köylerinde atık depolama tesisi yapılmasına karşı mücadele veren Manisa'ya bağlı Develi köyü sakinleri, protestolarını bu kez TBMM önüne taşıd&#

25 Eylül 2008 03:00

Uzun bir süredir köylerinde atık depolama tesisi yapılmasına karşı mücadele veren Manisa'ya bağlı Develi köyü sakinleri, protestolarını bu kez TBMM önüne taşıdı. Bergama'da siyanürlü altına karşı mücadele veren köylülerin önderlerinden olan Oktay Konyar da , Develi köylülerinin TBMM önündeki protestosuna destek verdi.

TBMM’nin Çankaya kapısına çıplak ayakla gelen Develi köylüleri, yanlarında getirdikleri sebzeleri yola dökerek  pamuk, tütün dahil olmak üzere ürettikleri tarım ürünlerinin para etmediğini göstermek istedi.

"Develi Köyü yolları çöpçülere kapalı" yazılı pankart açarak Atatürk Bulvarı’nda yürüyüşe geçen grup, temsili imam eşliğinde, "Hakkımı helal etmiyorum-Mevta köylü", "Beni avuç açarak öldürdünüz" yazılı tabut taşıdı.

Süpürgelerle kaldırımları da süpüren gruptakiler, ellerindeki kırmızı kartları kaldırarak, "Hükümete kırmızı kart gösteriyoruz" dedi. Daha sonra Milli Egemenlik Parkı’na geçen grup, burada bir süre oturduktan sonra, polisin uyarısı üzerine geldikleri otobüse binerek ayrıldı.

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