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Yaşam

Köylülerden taşımalı eğitime protesto

Diyarbakır'ın Çakmak köyüne bağlı Ulular mezrasındaki aileler, taşımalı eğitim kapsamına alınmadıkları iddiasıyla 45 çocuğu okula göndermiyor.

22 Ekim 2008 03:00

Diyarbakır'ın Çakmak köyüne bağlı Ulular mezrasındaki aileler, taşımalı eğitim kapsamına alınmadıkları iddiasıyla 45 çocuğu okula göndermiyor.

Mezra sakinlerinden Nevzat Güneş,  yaptığı açıklamada, bağlı bulundukları Çakmak köyünün mezralarına 2 kilometreden uzak olması nedeniyle çocukların okula güçlükle gittiğini, taşımalı eğitimden faydalanmak için bir süre önce ilgili kurumlara başvurduklarını söyledi.

Başvurularının ardından yetkililerin gelip mezra ile köy arasındaki mesafeyi ölçüp tespit yaptığını belirten Güneş, "Gelen ekip, mezradan okula kadar mesafeyi ölçmek yerine mezra ile köy arasındaki mesafeyi ölçtü. Bu nedenle servis verilmedi" dedi.

Servis tahsis edilmediği takdirde çocukları okula göndermeyeceklerini ifade eden Güneş, okulların açılmasına rağmen çocukları okula göndermediklerini söyledi. Okula gönderilmediği için tarlada pamuk toplayan öğrencilerden 7. sınıf öğrencisi Zübeyde Aslan, özellikle kışın okula gidip gelmekte çok büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Bize servis verilmesini istiyoruz. Yoksa okula gidemeyeceğiz ve eğitimimiz yarıda kalacak" diye konuştu.

Mesafe 2 kilometre kısa

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Zülfü Toman, yaptığı açıklamada mezra sakinlerinin konuyla ilgili başvuru yaptıklarını, talebi Diyarbakır İl Özel İdare Müdürlüğüne gönderdiklerini bildirdi.

Özel İdare Müdürlüğünden gelen yazıda mezra ile köy arasındaki mesafenin 2 kilometreden az olduğunun belirtildiğini, bu nedenle yönetmelik gereği mezrayı taşımalı eğitim kapsamına almadıklarını belirten Toman, şunları kaydetti:

"Yönetmelik gereği 2 kilometrenin altındaki yerleşim birimlerine okul servisi verilmiyor. Kış şartlarında okula gidecek çocukların mağdur olmaması için isteyen velilerin çocuklarını Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna kaydetmeleri için gerekli çalışmayı yaptık. Ancak bizden ısrarla servis isteniyor. Biz de yasa gereği servis veremiyoruz. Mezradaki 45 çocuğu okula göndermemekte ısrar eden aileler hakkında yasal işlem yapacağız."

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