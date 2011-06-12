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Politika

KÖYLÜLERDEN SANDIK PROTESTOSU ÇINAR (A.A)

12 Haziran 2011 20:24

-KÖYLÜLERDEN SANDIK PROTESTOSU ÇINAR (A.A) - 12.06.2011 - Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Karaçevre köyünde yaşayan vatandaşlar, yol ve sağlık ocağı yapılmadığı gerekçesiyle sandık başına gitmedi. Karaçevre köyü muhtarı Mehmet Deniz, 225 haneli köylerine yol ve sağlık ocağı yapılmadığını söyledi. Deniz, her seçim döneminde kendilerine vaat edilen hizmetlerin seçimden sonra unutulduğunu ileri sürerek, bugüne kadar kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirtti. Yol yapılmadığından dolayı köylerine ambulansın gelemediğini, bazı hamile kadınların yolda doğum yaptığını anlatan Deniz, ''Köyümüzde sağlık ocağı ve yol olmadığı gibi haşereye karşı ilaçlama bile yapılmıyor. Rüzgar esmediği geceler haşereden uyuyamıyoruz. Halimizi seçimden sonra kimse sormuyor. Yok sayılıyorsak seçime de gitmiyoruz. Köyde 7'den 70'e herkes aynı düşüncede. Bu nedenle köy halkı olarak seçimde oy kullanmama kararı aldık. 648 seçmenin bulunduğu köyümüzde sandık görevlileri dışında kimse oy kullanmadı. Belki bu şekilde sesimizi duyurabiliriz'' dedi.

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