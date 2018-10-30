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Köylülerden fener alayı korteji

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK’ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyü sakinleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı fener alayı korteji düzenleyerek kutladı

30 Ekim 2018 01:02

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK’ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyü sakinleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı fener alayı korteji düzenleyerek kutladı.
Köy meydanında toplanan yaklaşık 300 kişi, Yazıköy Köyü Ortaokulu öğrencilerinden oluşan bando eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Ne mutlu Türküm Diyene’, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları atarak sokak aralarında yürüdü. Korteje evlerinden çıkan vatandaşlarda alkışlarıyla destek verdi. Başladığı noktada saygı duruşu ve istiklal Marşı ile son bulan yürüyüşün ardından şehitler için dua edildi.

FOTOĞRAFLI 

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