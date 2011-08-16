-Köylüler valiyi şikayet etti BURDUR (A.A) - 16.08.2011 - Burdur'un Merkez Günalan köylüleri, camilerinde bulunan 200 yıllık saati, Vali Süleyman Tapsız'ın ''Tamir ettireceğim'' gerekçesiyle aldırdığını ve geri vermediğini ileri sürerek, Vali Tapsız'ı, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı'na şikayet etti. Burdur PTT'si önünde, köylüler adına basın açıklaması yapan Şakir Kaya, ''Vali'den saatimizi istedik, vermeyince biz de Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve İçişleri Bakanımıza şikayet etmek zorunda kaldık'' dedi. Köylüler, Tapsız'ı şikayet ettikleri 38 imzalı 3 mektubu iadeli taahhütlü olarak postaladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başkana Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e postalanan mektupta, şu ifadelere yer verildi: ''Aşağıda imzası bulunan Burdur Merkez Günalan Köyü sakinleri olarak bizler, köyümüz camisinde 200 yılı aşkın bir süredir anıt-hatıra olarak çalışır halde hizmet vermekte olan saatimizin Burdur Valisi Süleyman Tapsız tarafından götürüldüğü, bakımının yapılarak iade edileceği yazı ile bildirilerek camimizden alınan saatin Vali Makam Odası'na aksesuar olarak süslediğini, basına yansıyan görüntülerden gördük. Köyümüz Muhtarlığı'nın yaptığı girişimlerden de sonuç alınamamış, saatimiz Sayın Vali'den kurtarılamamıştır.'' -Vali'nin açıklaması- Burdur Valisi Tapsız ise yaptığı açıklamada, saati, muhtar ve azalardan tutanakla aldığını belirterek, valilerin en büyük görevlerinden birinin, böyle eserleri korumak olduğunu söyledi. Vali Tapsız konuyla ilgili şunları anlattı: ''4 Ağustos 2010 günü köy ziyaretlerimiz kapsamında Günalan köyümüzü ve tarihi camisini gezdim. Camiye uğradığımızda, köşede örümcekler içerisinde, ahşap kısmı harap, bozuk bir saat gördüm. Sorduğumda bu saatin çok eski olduğunu, 2. Abdülhamit zamanından kalma olduğunu söylediler ve bende saatin bu durumuna çok üzüldüm. Saati 1 hafta sonra, muhtar ve azalardan tutanakla aldırdım. Saat basında da çıktıktan sonra değeri anlaşıldı ve biz de korunmasının gerektiğini görerek Valilik makamında sergiledik. Tamir tamamlandıktan sonra Muhtar, Azalar ve köylüler gelip, saatin durumunu gördü, resim çektirdik ve kendilerinin koruyamayacaklarını da dile getirerek saatin makamda kalmasının uygun olacağını söylediler.'' Bazı art niyetli kişilerin muhtar ve azayı sıkıştırıp, saati geri almasını istediğini vurgulayan Vali Tapsız, ''Eğer çok istiyorlarsa ben köye bu saati göndereyim. Tabi koruyacaklarına söz verirlerse. Ama buna kimse yanaşmıyor. Demagoji yaparak olayı başka yönlere, siyasete yönlendirmek istiyorlar. Saat burada. Bizler giderken bunu götürecek değiliz. Valilerin en büyük görevlerinden biri böyle eserleri korumaktır'' diye konuştu. Günalan Köyü Muhtarı Hayrettin Ayar da saati Vali'ye kendilerinin teslim ettiğini belirterek, saatin tamir ettirilmesine sevindiklerini ve saatin valilikte kalmasının daha doğru olacağını söyledi.