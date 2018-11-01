Köylüler, tartışmalı yolu taşlarla ulaşıma kapattı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta İl Özel İdaresi\'nce merkeze bağlı Yelpe köyünün ulaşımı için yapım çalışmaları süren yol, tapulu arazilerinin içinden geçtiğini iddia eden Gümenek köylüleri tarafından taşlarla kapatıldı.

Tokat merkeze bağlı Dedeli ve Yelpe köyleri, 4 yıl önce mera anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Dedeli köyü sakinleri kendi arazilerinden geçen yolu kapatarak, Yelpelilerin geçişine izin vermedi. Bunun üzerine Tokat İl Özel İdaresi, Yelpe köyü için alternatif yol arayışına başladı. 2 yıl önce yeni yol açmak için çalışma başlatılarak 3 kilometresi tamamlandı. Fakat yolun 2 kilometrelik kısmı Gümenek köyü sınırları içinde kaldı. Bunun üzerine, Gümenek köyünde oturanlar kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi\'ne dava açtı. Mahkeme kamulaştırma bitirilmediği için yol yapımının durdurulmasına karar verdi. Geçen hafta Tokat İl Genel Meclisi olağanüstü toplanarak Yelpe köyünü Tokat-Niksar karayoluna bağlayan 3 kilometrelik mevcut kadastral yolun, yol ağına alınması ile ilgili karar aldı. Alınan kararla Gümenek köyü sınırlarında kalan yaklaşık 2 kilometrelik bölümde İl Özel İdaresi tekrar çalışma başlattı.

Gümenek köyü sakinleri, dün tapulu arazilerinin yola katıldığını ve tarla kenarına diktikleri meyve ağaçlarının söküldüğünü iddia ederek çalışmanın yapıldığı alana gitti. Çalışmaları engellemek isteyen muhtar Ünal Taşkın ve vatandaşlara, olayı haber alarak bölgeye gelen jandarma timleri izin vermedi. Jandarma ve köylüler arasında çıkan gerginlikte fenalık geçiren Muhtar Ünal Taşkın, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çalışmalar durduruldu.

Bugün sabah saatlerinde Gümenek köyü muhtarı Ünal Taşkın özel bir firmaya yolda ölçüm yaptırdı. Yapılan ölçümler sonrasında tapulu arazilerinin yol sınırları içinde kaldığının belirlenmesi üzerine köylüler harekete geçti. Köylüler taş va kaya parçalarıyla yapımı süren yolu ulaşıma kapattı. Tokat\'tan köylerine gitmek isteyen Yelpe köylülerinin de geçişine izin verilmedi.

\'KAMULAŞTIRMA İSTEMİYORUZ\'

Gümenek köyü muhtarı Ünal Taşkın ise \"Burada yol diye bir şey yok. Vatandaş ölçtü, aracın gidebileceği burada yol yok. Devlet kamulaştırıyormuş, biz kamulaştırılmasını istemiyoruz. Tarım ile uğraşan insanlarız. Burası keyfiyetten kamulaştırılıyor. Bir köyün resmi yolu olan Dedeli TOKİ arası 2,5 kilometre. Yelpe köyü ile arası 300 metre. Bu 300 metreyi bırakıyorlar yeniden masraf yaparak buradaki 3,5 kilometreyi kamulaştırmaya çalışıyorlar. Ama biz burada tarımla uğraşıyoruz. Meyve ağaçlarımız, tarım arazilerimiz heba oluyor. Biz burada adaletin düzgün tecil etmesi taraftarıyız\" diye konuştu

Tokat İl Özel İdaresi yetkilileri, ilerleyen günlerde kendilerinin de yolda ölçüm yapacağını açıkladı.



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