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BBC Türkçe

Köylüler, kaplanın öldürülmesini havai fişeklerle kutladı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, çiftçiler arasında korku salan bir dişi kaplan, helikopterler, insansız hava araçları ve termal kameraların kullanıldığı altı haftalık bir operasyonla vuruldu. Köylüler, iki kişiyi öldürüp beş kişiyi de yaraladığı öne

22 Ekim 2016 14:17

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, çiftçiler arasında korku salan bir dişi kaplan, helikopterler, insansız hava araçları ve termal kameraların kullanıldığı altı haftalık bir operasyonla vuruldu.

Korkudan tarlalarını hasat edemeyen köylüler, iki kişiyi öldürüp beş kişiyi de yaraladığı öne sürülen hayvanın öldürülmesini havai fişeklerle kutladı.

Hindistan dünyada en fazla kaplan nüfusuna sahip olan ülkelerden biri.

Uttarakhand Orman Dairesi'nden bir yetkili, BBC'ye, hayvanı önce uyuşturucu iğneyle vurmaya çalıştıklarını ancak bunun sonuçsuz kalması üzerine öldürme kararı aldıklarını söyledi.

"Kaplan çok tehlikeli olmaya başlamıştı" diyen aynı yetkili yeri 50 farklı noktaya yerleştirilen kameralarla tespit edilen jayvanın Perşembe sabahı vurulduğunu belirtti.

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