Köylüler 'isyan etti', ihale durduruldu

Balıkesir'de bulunan 16 mahallede köylülerin, yaşadıkları evler ve araziler tapusuz olduğu gerekçesiyle Hazine tarafından satışa çıkarıldı. Köylüler imza kampanyası düzenleyerek satış ihalesini durdurttu.

Habertürk'ten Nilgün Kaya'nın haberine göre Çamoba, Akçapınar, Bağyüzü ve Karaayıt mahalleleri başta olmak üzere 16 köyde 2011’de başlatılan çalışmayla, Hazine’ye ait bazı tarım arazileri satıldı. Çalışma kapsamında üzerlerinde evlerin bulunduğu yaklaşık 400 arazi için de arsa statüsü ile satışa çıkarma kararı alındı. Bazı evler için 45 bin liraya ulaşan satış fiyatı ve ihalenin açık usulle yapılacak olmasına tepki gösteren köylüler, başlattıkları kampanyada yaklaşık 200 imza topladı. Konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Mehmet Tüm de mağdur köylerden Çamoba’yı ziyaret etti.

‘Bize satsınlar'

450 haneli köylerinde 11 evin satışa çıkarıldığını belirten Akçapınar Muhtarı Yasin Ataş, “Metrekareye göre evlere farklı fiyatlar belirlenmiş ama aralarında 45 bin liraya kadar olan evler var. Haksızlık oluyor” dedi. 70 bin liraya ulaşan ev fiyatları olduğunu ifade eden Tıfıllar Köyü Muhtarı Mehmet Karaman da “Değerler dönüm başına 45 bin liraya çıkıyor ve açık ihale usulü ile evlerinin ihaleye çıkarılması insanları rahatsız ediyor. Doğrudan içinde yaşayanlara satılması gerekiyor. Bu evi biz alırız, yeter ki bize versinler. Bugün Kayseri’den, Ankara’dan telefonlar alıyoruz evler için” diye konuştu. Akçapınar Köyü’ndeki evi satışa çıkarılan Ramazan Gökçe ise “52 yaşındayım. Senelerdir oturduğum, doğduğum ev burası. Şu an ‘Toprağını satıyoruz’ diyorlar ama evimizi satışa sunmuşlar. 41 bin lira bedel konulmuş. Bunu bizim ödeyecek gücümüz yok” ifadesini kullandı. Metin Atılgan da “Komşum 2 bin 500 liraya aldı evini, bize 31 bin yazdılar aynı dönüm arsaya. Kendi elimizle yaptığımız evleri açık artırmaya çıkarıyorlar” dedi.

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