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Köylüler, dolamit ocağı toplantısını protesto etti

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de ormanlık alana dolamit ocağı ve kırma eleme tesisi kapasitesi artışı için yapılacak 'Halkın katılım toplantısı', bölge sakinleri ve çevrecilerin tepkisi üzerine gerçekleştirilemedi

27 Şubat 2018 21:03

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'de ormanlık alana dolamit ocağı ve kırma eleme tesisi kapasitesi artışı için yapılacak \'Halkın katılım toplantısı\', bölge sakinleri ve çevrecilerin tepkisi üzerine gerçekleştirilemedi. Tutanakta ise \'Halk bilgilenmek istemedi ve yatırıma karşı olduklarını ifade ederek, toplantıyı protesto ederek, kahvehane dışına çıktı\' denildi.
Kırklareli\'nin merkezi bağlı Koruköy\'de ormanlık alanda dolomit ocağı ve kırma eleme tesisi kapasitesinin artışı için Çevre ve Şahircilik İl  Müdürlüğü\'nden şube müdürü Muhsin Koşan, İl Müdürlüğü biyoloğu Can Akdemir, Karayolları\'ndan yetkililer, köy kahvesinde, \'Halkın katılımı toplantısı\' düzenledi. Köylüler, Kırklareli Kent Koyseyi çevre meclisi üyeleri, toplantıyı protesto ederek, \'Istrancaları ağlattınız\', \'Doğamızı bozanlara kim izin veriyor beya\', \'Toz istemiyoruz\', \'Çevreyi hiçe sayan işletmeler istemiyoruz\' yazılı dövizler taşıdı.
Köylüler ve çevrecilerin tepkileri üzerine, \'Halkın katılım toplantısı\' gerçekleştirilmedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, toplantının gerçekleştirilememesi üzerine tutanak tuttu. Tutanakta, \'Halk bilgilenmek istemedi ve yatırıma karşı olduklarını ifade ederek, toplantıyı protesto ederek, kahvehane dışına çıktı. Toplantı kamu kurum iştirakiyle gerçekleştirilmiştir\" denildi.

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