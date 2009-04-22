Köylüden saygı dersi!

Van Gevaş’ta “Ermeni Mezarlığı” olarak bilinen bölgeye ilköğretim okulu ve lojman yaptırılması için başlatılan kazı çalışmalarında kafatası ve kemikler çıkarıldı. Köylüler, “Mezarlık üzerine okul yapmak saygısızlık” derken, kaymakam inşaatın durdurulduğunu açıkladı



Van’ın Gevaş ilçesi Aydınocak köyünde bulunan ve “Ermeni mezarlığı” olarak bilinen bölgeye beş derslikli ilköğretim okulu ve lojman yapılması için başlatılan kazılarda, kepçeyle çıkarılan kafatası ve kemikler yakındaki bir çukura döküldü.



Bölgeyi köy merası olarak tahsis eden köylüler, “Mezarlık üzerine okul yapılması saygısızlık” diye tepki gösterdi. Çıkan kemiklerin insan kemiği olup olmadığının araştırıldığını söyleyen Gevaş Kaymakamı Tahsin Aksu, inşaatın durdurulduğunu ve savcılığın inceleme başlattığını bildirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan okul inşaatının dört gün önce başlayan temel kazı çalışmaları sırasında çok sayıda kafatası ve kemik ortaya çıktı. Kafatası ve kemiklerin bir bölümü, kazı işinde çalışanlar tarafından toplanırken, çoğu da hafriyatla birlikte okul temelinin yanındaki bir çukura döküldü.



Mezar taşları kullanılmış



Köy merası olarak tahsis edilen ve Ermeni mezarlığı olduğu bilinen bölgeye okul yapılmasına tepki gösteren köylüler, 200 yıldan beri bu köyde yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Mezarların taşlarının çoğu tahrip edilmiş. Kimileri bu taşları evlerinin duvarlarında kullanmış. Şimdi bu bölgede okul için kazı yapılıyor. Daha derine inilirse daha çok kafatası ve kemik çıkar. Buranın bir Ermeni mezarlığı olduğunu biliyoruz. Üzülüyoruz. Kim olursa olsun, mezhebi, dini ne olursa olsun burası tarihtir. Turizm amacıyla kullanılabilirdi. Her kepçe darbesinde kemik çıkıyor. Mezarlık üzerine okul yapılması saygısızlıktır. Köy merası olduğu için de, köyün neye ihtiyacı varsa bu arazinin üzerine yapılıyor. Okul buraya değil, eski okulun yerine yapılabilirdi.”



Kaymakam: Mezarlık belgesi yok



Olayın duyulması üzerine köye giden Kaymakam Aksu, bölgenin mezarlık olduğu konusunda bir kayıt bulunmadığını, çıkan kemiklerin de insana ait olup olmadığının henüz belirlenmediğini belirtti. Savcılık ve jandarmanın olayı incelemeye aldığını kaydeden Aksu, şunları söyledi:

“Olay yerinde incelemelerde bulundum. Kazı yapılan alanda mezar olduğunu gösteren bir emare yok. İnşaatın yan tarafında sağlık evi, onun yanında da kaya taşları var. Onların mezar taşı olduğu yönünde de incelemeler yapılıyor. Kafatasına benzer bir şey var. Savcılık inceleme yapıyor. ‘Hayvan veya insan kemiği midir’ diye bakılacak. Direkt olarak ‘İnsan kemiğidir’ diyemeyiz. Okulun yapılıp yapılmayacağına savcılığın incelemesinden sonra karar vereceğiz. Şu anda çalışma yok. Bu köyde Ermeniler ve Müslümanlar birlikte yaşamış. Kazılan yerlerden kemikler çıkabilir. Ancak, buraya ‘Mezarlık’ ya da ‘Ermeni mezarlığıdır’ demeniz için araştırmanın tamamlanması lazım. Alınacak karara göre okulun yerinin değişip değişmeyeceğine de karar vereceğiz.” (DHA)

