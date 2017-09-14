Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Gökgedik köyünde, yurttaşların tek geçim kaynağı olan fıstık çamları, felspat madenciliği için kesilmek üzere işaretlendi. Köylü, Yatağan’da açılması planlanan madene tepkili: Yaşam hakkımızı istiyoruz, fıstık tek geçim kaynağımız diyerek tepki gösterdiler.

Bölgede yaklaşık dört yıldır faaliyette bulunan Global Holdinge ait Stratoon feldspad maden şirketi, Gökgedik köyü ile Katrancı köyü arasındaki arazide bulunan fıstık çamlarını keserek, araziyi maden alanına dönüştürmek istiyor.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, yöre sakinlerinden edindiği bilgilere göre, kesiciler birçok ağacı kesmek için işaretledi ve ağaçların kesimine pazartesi günü başlanacak. Ancak şirket, daha önce de fıstık çamlarını kesmek istemiş, köylüler ise ağaçların kesilmemesi için oturma eylemi yapmıştı.

Şirketten ÇED oyunu

Konuya ilişkin konuşan köylüler, yıllardır zeytin ve zeytinyağı elde edemediklerinin altını çizerek, hayvancılık yapamadıklarını ve tek geçim kaynaklarının fıstık çamları olduğunu söylüyor. Köylülerin şikâyetçi olduğu konuların başında ise, şirketin Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait olan bölgeyi, rödovans yolu ile kiralamasına ilişkin. Çünkü Stratoon feldspad maden şirketi, TKİ’nin daha önce aldığı, ‘ÇED gerekli değildir’ kararını kendisine aitmiş gibi kullanıyor.

"Ekmeğimiz de yaşamımız da gidecek"

Köylülerden Muharrem Yöntem, “Bu can bu bedendeyken, bu ağaçlar kesilmeyecek” diyerek başlıyor sözlerine. “Ağaçlar kesilince geçinmemiz mümkün değil, yaşam hakkı istiyoruz” diyen Yöntem, şöyle devam ediyor: “Ağaçlar gittiği zaman ekmek de yaşam da gidecek. Gücümüzün yettiği yere kadar kesilmeyecek bu ağaçlar. Bizi tutuklayıp keserlerse o başka bir şey. Bizim ikametgâh ettiğimiz evlere, bu yer 100 metre bile uzaklıkta değil. Çok yakın. 70 hane oturuyoruz, iki mahallelinin tam ortasında kalıyor. Devamlı bizim evlerimize toprak yağacak. Balkona çıkıp bir çay bile içemeyeceğiz.”



Köy sakinlerinden Saffet Alparslan ise şöyle konuşuyor: “Ne olursa olsun ağaçları kestirmeyeceğiz. Kurulmak istenen maden tesisi benim evime çok yakın. Kestiremeyeceğiz.”