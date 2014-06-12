Yatağan Termik Santrali 1 milyar 91 milyon dolara satıldı

Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait Yatağan Termik Santrali ve taşınmazlar, GELİ tarafından kullanılan taşınır ve taşınmazlar, "varlık satışı" yöntemi ile ayrıca ilgili maden ruhsatları ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları ise "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirildi. İhaleye Elsan Elektrik, Alsim Alarko, Limak, Ic İçtaş, Konya Şeker ve Çelikler Taahhüt teklif verdi.

İhaleyi kazanan Elsan Elektrik, Denizli merkezli Bereket Enerji bünyesinde bulunuyor. Bereket Enerji’de en son Aydın, Denizli ve Muğla’nın elektrik dağıtımını yapan Aydem Elektrik Dağıtım’ın özelleştirmesini kazanmıştı.

Merkezi Denizli’de bulunan 18 yıllık şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı ile dikkat çekiyor. Bereket, ABD’li dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın enerji şirketi Cogentrix Energy'nin sahip olduğu 2’si faaliyette 5 HES projesini satın almıştı. Bereket Enerji 1995'te kurulmuştu.