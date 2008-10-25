Köylü kızı olsam

Fotomodel olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdüren Tuba Ünsal, rol aldığı yapımlarda şımarık, şehirli kızı canlandırmaktan sıkıldığını söyledi.



Bundan böyle kendisini zorlayacak rollerde yer almak istediğini belirten Ünsal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık bana farklı roller teklif edilsin. Mesela 'Mutluluk' filmini çok beğendim ve hayatımda ilk kez bir film için, 'Keşke ben de bu filmde rol alsaydım' dedim. Bu filmin başrol oyuncusu Özgü Namal'ı da çok beğeniyorum. Ben de onun gibi farklı karakterlere bürünmek istiyorum. Yapımcılar artık bana zor karakterleri teklif etsin. Ben de bir köylü kızını ya da daha ağır karakterleri oynayabilirim."

