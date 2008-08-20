Köylü kadının yazarlık azmi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ilkokul mezunu köylü kadın, hikaye, roman ve şiirlerini daha rahat yazmak için danasını satıp bilgisayar aldı.

Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy beldesinde çiftçilik yapan 50 yaşındaki Hatice Peköz, yazma sevdasının çocukluğundan geldiğini, bu durumunu bilen eşinin kendisini her zaman

desteklediğini söyledi.

Bazı kişilerin "yazıp da ne olacaksın" sözlerine aldırış etmediğini ifade eden Peköz, şiir ve makalelerinin bazılarının yerel gazetelerde yayımlandığını ancak bunu yeterli görmediğini ifade etti. Gündelik işlerinden fırsat buldukça duygu ve düşüncelerini yazdığını belirten Peköz, "4 çocuğumun da okumasını istiyorum. Eşim Ali de bu konuda benim gibi düşünüyor. Eşimin önerisiyle danamızı satıp bilgisayar aldım. Şu an yazılarımı bilgisayarda daha kolay ve hızlı yazabiliyorum. 8 roman yazdım. 500'ün üzerinde şiirim, sayısız makalem var ama

yayımlatacak imkanım yok. Eserlerimi kitap olarak görmek istiyorum" dedi.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle internet bağlantısı yaptıramadığını ifade eden Peköz, bu nedenle haftanın birkaç günü internetevinden yararlandığını söyledi.

Peköz, kültür ve sanat alanındaki gelişmeleri yakından izlediğini sözlerine ekledi.